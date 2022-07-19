Коронавирус в Воронежской области на утро 19 июля: 114 человек заболели, никто не умер

Пока устойчивого роста заболеваний ковидом в Воронежской области нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили данные о заболеваемости коронавирусом на утро вторника, 19 июля. Опасную заразу подхватили еще 114 человек, всего 15 из них госпитализировали. Для сравнения: на утро 18 июля заболевших было больше – 139. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 390 658 жителей Воронежской области.

За сутки никто не умер от последствий ковида. Это радует, особенно учитывая, что на утро 18 июля подобных смертей было три.

Выздоровели еще 156 человек. Это гораздо лучше, чем на начало дня 18 июля, тогда их было всего 82. Всего со времени начала пандемии от ковида избавились 381 030 жителей Воронежской области.