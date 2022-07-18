В Воронежской области 17 июля 3 человека умерли от ковида

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Медленными темпами, но снова началось увеличение заболеваемости коронавирусом. На утро 18 июля федеральный оперштаб сообщил о 139 новых случаев ковида в Воронежской области, выявленных 17 июля. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 390 544 заболевших.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались три пациента. Всего в Воронежской области насчитывается 8 353 летальных исходов от ковида.

Вчера выписали с больничного 82 пациентов, всего в регионе смогли побороть болезнь 380 874 воронежца.