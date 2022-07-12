В Воронежской области задержатся грозы и порывистый ветер

Предупреждение действует до утра 13 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области задержится сильный ветер до 15-17 метров в секунду до 6.00 четверга, 14 июля. Синоптики также прогнозируют грозу. Желтый уровень погодной опасности продлили. Предупреждение будет действовать с утра среды, 13 июля. Такие данные опубликованы на карте Гидрометцентра России для ЦФО.

Напомним, в воскресенье, 10 июля, сильный ветер повалил 30 деревьев и веток. В понедельник, 11 июля, из-за стихии упали еще 47. Воронежцы публиковали в социальных сетях фотографии веток, лежащих на автомобилях и проводах. Последствия непогоды ликвидируют коммунальные службы.