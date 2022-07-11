В Воронеже мощный ветер повалил еще 47 деревьев и веток

Машина полность. под деревом, видны только габаритные огни. Фото: кадр с видео Константина Агапова. Фото: другой источник.

В понедельник, 11 июля, в Воронеже сильный ветер повалил еще 47 деревьев и веток. 13 из них убрали. В восьми случаях деревья упали на машины, в девяти – на дороги, в семи – на электрические провода, в шести – на территории дворов. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС Воронежа.

Очевидцы рассказали о нескольких таких ЧП в разных районах Воронежа. Например, на улице Транспортной проезжавшая машина оказалась полностью под упавшим деревом. Судя, по видео, размещенном в паблике «Типичный Воронеж», автомобиль поврежден не сильно.

У дома № 20 по улице Героев Стратосферы ветка упала на высоковольтный провод, а также на автомобиль.

ЧП с деревом на улице Героев Стратосферы. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Ветер ломал деревья и в центре Воронежа. В частности, у дома № 4 на улице Мира недалеко от главного железнодорожного вокзала города и возле развлекательного комплекса «Парнас» на улице Карла Маркса.

Такая картина после мощного ветра была на улице Мира. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Автор фото: Тимофей Голощапов. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Напомним, стихия бушевала в Воронеже и в воскресенье, 10 июля. Тогда сильный ветер повалил 30 деревьев.