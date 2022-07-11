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Происшествия11 июля 2022 11:46

В воскресенье ветер повалил в Воронеже 30 деревьев

Непогода продолжает бушевать и в понедельник
Ирина КАЗАНИНА
Спасатели ликвидируют последствия урагана

Спасатели ликвидируют последствия урагана

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы сообщили в городскую службу спасения о трех десятках упавших деревьев после урагана, который прошел по городу в воскресенье, 10 июля. О надвигающемся погодном катаклизме накануне предупреждали синоптики и спасатели.

Одно из рухнувших деревьев перегородило полосу движения на улице Донбасской. Еще одно дерево упало на улице Новгородской.

А тем временем непогода продолжает бушевать в городе и в понедельник, 11 июля. Горожане уже сообщают в соцсетях о новых упавших деревьях, на улицах Транспортной и Мира.