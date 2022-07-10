На пригород Воронежа обрушился град, а в центре повалило деревья

скриншоты из соцсетей

Штормовое предупреждение 10 июля в Воронеже сбылось. Вечером на город обрушилась непогода. Снимками поделились горожане в соцсетях.

В Шилово встретились мощный град и красивая радуга. "Снегом" в несколько секунд завалило детскую площадку во дворе. А уже через несколько минут над районом появился разноцветный "мостик". В Тепличном тоже наблюдали град и радугу одновременно.

В Коминтерновском был сильный дождь с ветром, улицы залило. Жители грустно пошутили, что "наконец дали воду" (после аварий на сетях, когда горожане сидели несколько дней без воды).

В центре города - на Донбасской - во время дождя от ветра упало дерево, перегородив одну из полос движения. Еще одно упало на Новгородской.

А вот на Левом берегу дождик был небольшой.