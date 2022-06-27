Депутата воронежского райцентра заочно заключили под стражу за дискредитацию Армии России

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Воронежские следователи заочно предъявили обвинение депутату Совета народных депутатов Семилукского района в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России и двух эпизодах публичного призыва в интернете к осуществлению террористической деятельности. Напомним, Нина Беляева на заседании представительного органа публично высказала оскорбления в адрес российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции на территории Украины, осуждая их действия. А также опубликовала видеозапись данного мероприятия на своей публичной странице в соц сети в открытом доступе.

Кроме того, 5 и 8 апреля 2022 года обвиняемая во время видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в России. Видеозапись с указанными призывами тоже находится в открытом доступе в интернете. Уголовные дела против слуги народа возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Нина Беляева сбежала из страны.

- Обвиняемая находится вне пределов Российской Федерации, в связи с чем ранее она была объявлена в федеральный, а затем в международный розыск. По ходатайству органов следствия Ленинским райсудом Воронежа в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее возможного задержания.Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.