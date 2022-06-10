Воронежского депутата Нину Беляеву подозревают в призыве к свержению российской власти

Депутат Совета народных депутатов Семилукского района Нина Беляева стала фигурантом еще одного уголовного дела. В этот раз ее подозревают в призыве к террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 10 июня.

Там отметили, что уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. По предварительным данным, 5 апреля 2022 года Беляева проводила видеоинтервью с иностранным блогером. Во время эфира она якобы высказывала призывы к насильственной смене власти в России. Запись размещена в открытом доступе.

Отметим, максимальное наказание по ч.2 ст. 205.2 УК РФ – от 5 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас Нина Беляева находится за пределами страны. Ранее ее объявили в розыск по уголовному делу о «публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ». Депутат, выступая на заседании Совета, оскорбляла военных, осуждая их действия.