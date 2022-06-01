Депутата из Воронежской области объявили в розыск по статье о дискредитации Армии России

Фото из архива КП

Депутата Совета народных депутатов Семилукского района Нину Беляеву объявили в розыск. Свидетельство тому – карточка, которая появилась в федеральной базе МВД.

Месяцем ранее, в конце апреля народная избранница от КПРФ попала под уголовное дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации». Его возбудили по материалам регионального УФСБ.

По предварительным данным, депутат распространила ложную информацию о действиях российских военных на Украине, выступая на заседании Совета 22 марта. При этом она оскорбляла военных, осуждая их действия. Видеозапись заседания женщина опубликовала в социальной сети. Доступ для просмотра был открыл для всех желающих.

Изрядно наследив, 32-летняя Беляева выехала из региона. Сейчас женщина находится за границей.