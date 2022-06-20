В Воронеже показали, как идет реконструкция Центрального стадиона профсоюзов

Новое медиатабло. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинспектировал подготовку Центрального стадиона профсоюзов к приему матчей футбольной Премьер-лиги. Главе региона отчитались о том, что уже сделали. В частности, готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения. На них поставят новые прожекторы, прибывающие в Воронеж 20 июня.

Вход на стадион покрасили. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

На мачты скоро установят новые прожекторы. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

На стадионе установили новую автоматическая система полива натурального покрытия. Поврежденные участки поля и газон в штрафных будут заменены на этой неделе.

LED-панели будут смонтированы после окончания работ на футбольном поле. Уже готов фундамент для установки СКУД (системы контроля и управления доступом) и павильонов, оборудование придет до завершения текущей недели. Отремонтировали ложу прессы, а с фасада арены по требованию основного вещателя удалили рекламу. Его сейчас красят и устанавливают брендированные баннеры.

Также приводятся в порядок все кассы стадиона. Уже сделали новые просторные раздевалки, профессиональная спортивная мебель там установят в ближайшие дни.

Внутренние помещения стадиона заметно похорошели. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Обустройство мест повышенной комфортности также близко к завершению – в течение нескольких дней там будут устанавливать новых кресла. Комнату ВАР обустраивают согласно рекомендациям соответствующего специалиста из РФС. До конца месяца будут смонтированы площадки для видеокамер, их установят в точках, указанных основным вещателем – «Матч ТВ».

Напомним, губернатор обозначил срок окончания реконструкции стадиона – 1 июля. На все работы выделили 164 миллиона рублей.