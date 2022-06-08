В Воронеже губернатор назвал дату, когда Центральный стадион профсоюзов будет готов к Премьер-лиге

Александр Гусев вместе с членами комиссии РПЛ и гендиректором "Факела" Романом Асхабадзе на Центральном стадионе профсоюзов. Фото с телеграмм-канала правительства Воронежской области. Фото: другой источник.

Губернатор Александр Гусев пришел понаблюдать за реконструкцией Центрального стадиона профсоюзов. Его сопровождал исполнительный директор Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан.

Губернатор вместе с членами комиссии из РПЛ во главе с Чебаном с обсудили сроки работ. Александр Гусев подчеркнул: все должны закончить вовремя, то есть, до 1 июля. Сейчас идет отделка помещений, приступили к наладке современной электрики и сантехники. Начались подготовительные работы для гидроизоляции трибун и для монтажа системы контроля доступа на стадион. Кроме того, идет подготовка поля.

Так сейчас выглядит поле главной спортивной арены Воронежа. Фото с телеграмм-канала правительства Воронежской области. Фото: другой источник.

Напомним, приведение в соответствие с требованиями Премьер-лиги Центрального стадиона профсоюзов является необходимым условием допуска «Факела» в элиту российского футбола. В частности, на главной спортивной арене Воронежа нужно установить современные табло, систему видеоконтроля на трибунах, арочные металлодетекторы, новые кресла с местами повышенной комфортности.

На все работы по реконструкции стадиона из резерва областной казны выделили 164,6 миллиона рублей. Спортивную арену временно передали в оперативное управление региональной структуре ГБУ ВО «Спортсооружения». Для проведения работ заключили контракты с шестью фирмами-подрядчиками.