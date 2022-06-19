Три воронежских выпускника набрали по 100 баллов по двум ЕГЭ

Три выпускника школ Воронежской области стали «мультибалльниками» - они получили высшую оценку по двум ЕГЭ, набрав в сумме 200 баллов. Об этом сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики в воскресенье, 19 июня.

Самым первым «мультибалльником» стал выпускник школы №9 в Россоши Александр Учаев. Он набрал высший балл по двум предметам: химии и русскому языку.

– За два года до экзаменов начал подготовку с учителями не только на уроках, но и ходил на дополнительные занятия, - рассказал выпускник. - Наверное, самым сложным было преодолеть выгорание и совмещать дополнительные занятия с основной учебой. И школа, и дополнительные занятия одинаково помогли мне хорошо сдать экзамены. Первая дала хорошую базу, вторые позволили систематизировать знания и понять, как именно отвечать на экзамене. Планирую поступать в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

В целом в регионе уже 57 выпускников получили 100 баллов по одному из предметов. Так, высший балл по ЕГЭ по русскому языку получили 28 человек, а по профильной математике – 9.