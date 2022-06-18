В Воронежской области 9 выпускников сдали математику на 100 баллов

фото департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Девять выпускников в Воронежской области получили высшие оценки - 100 баллов - по профильной математике, сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики. Как отметили в ведомстве, результаты в этом году остались на уровне прошлых двух лет

В экзамене по профильной математике приняли участие 5735 выпускников. 70 и более баллов получили 2018 человек (35.2 % от всех сдавших экзамен), 85 и более баллов заработали 137 выпускников (2.4 %). Средний балл по региону - 58.

Базовую математику в Воронежской области сдавали 4047 человек. Минимальный порог - оценку «3» - получили 696 человек или 17.2 %. Оценку «4» получили 1392 человек (или 34.4 %), оценку «5» - 1760 человек или 43,5 % сдавших экзамен. Средний балл в Воронежской области по базовой математике «4».

На сегодняшний момент по результатам итогов экзаменов в регионе уже 55 стобалльников. Ранее мы писали, что 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 28 выпускников, 9 человек сдали на 100 баллов химию и еще 9 - литературу.