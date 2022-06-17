В Воронежской области число 100-балльников по русскому языку снизилось по сравнению с прошлым годом

В целом ребята хорошо справились с ЕГЭ по русскому языку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 28 выпускников. Это немного меньше, чем в 2021-м. Тогда максимальное количество баллов набрали 32 школьника.

Всего экзамен сдавали 9 709 учеников. Основное количество выпускников (6952) сдали зкзамен в первый день, 30 мая. 31 мая к ним прибавились еще 2757 школьников.

В целом ребята стали лучше справляться с заданиями по орфографии. 70 и более баллов получили 4676 человек, 85 и более набрали 1594 выпускника. Средний балл по Воронежской области – 68 баллов. Для получения аттестата при этом достаточно набрать 24.

Всего после сдачи четырех экзаменов в Воронежской области пока есть 46 стобалльников. Еще 18 ребят идеально справились с ЕГЭ (9 – по химии и 9 – по литературе).