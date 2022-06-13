В Воронеже в многоэтажке так потравили мышей, что они начали лезть в квартиры к жильцам

кадр с видео Ольги Хрипушиной. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Ольга Хрипушина 12 июня разместила шокирующее видео, где запечатлела мышь в своем умывальнике. Она бегала рядом со сливным отверстием.

Ольга рассказала, что в начале 2022 года в подвале травили мышей. А грызуны по вентиляции залезли к ней прямо в раковину в кухню (девушка живет на первом этаже). Их удалось поймать. А вот в управляющей компании ей ничем не помогли.

- 12 июня я записала на видео, как мышь спокойно сидела в умывальнике. В прошлый раз обнаружила, что сетка прогрызена, поэтому поставила новую, металлическую, чтоб наверняка. Но даже это не помогло. Никакой надежды на управляющую компанию нет.

До управляющей компании в выходной день дозвониться не получилось. Взяли трубку только в аварийной службе, где заявили, что мышь коммунальным ЧП вроде прорыва водопровода, канализации или поломки электричества, не является. А значит, придется ждать конца выходных.

Напомним, жильцы дома № 92 на улице Хользунова пожаловались, что квартиры подъезда № 3 заливает кипятком. Ранее в этом доме в батареи подали электрический ток, из-за чего возник пожар в двух квартирах.