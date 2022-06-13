В Воронеже дом, куда вместо тепла в батареи давали ток, теперь залило кипятком

ЧП 2019 года, увы, не стало для дома № 92 на улице Хользунова единственным. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост, в котором сообщили о новой проблеме в многострадальном доме № 92 по улице Хользунова. Напомним, в конце сентября 2019 года в его батареи неожиданно стал поступать электрический ток. По крайней мере в двух квартирах случился пожар.

А теперь подъезд № 3 трое суток подряд заливал кипяток. Об этом ЧП сообщил один из жильцов в паблике «Мой и твой Воронеж»:

- Аварийная служба УК «Новая Эра» выезжает на вызовы по нескольку раз в сутки. И… разводят руками! Нужно перекрывать задвижки, которые находятся в водопроводном колодце напротив подвала. Это вотчина «Квадры». Аварийной службе УК их перекрыть не удается – «не держат»! Они дотронуться боятся до этих задвижек. Днем 12 июня приезжали специалисты из «Квадры». Что-то ходили, смотрели, делали. Вечер, уже ночь – кипяток льется. В 0.20 13 июня, уезжая после очередного вызова, аварийка УК сообщила, что льется кипяток, задвижки в люке не держат, сказали диспетчеру, чтобы связался с «Квадрой»! В квартире на первом этаже открыты настежь все окна – парилка стоит ужасная, полы нагрелись. Звоним в диспетчерскую «Квадры». «С нами никто не связывался, мы все перекрыли». У нас уже столько кипятка под ногами, что дом скоро рухнет! Аварийка УК видит, что льется, жильцы видят, а диспетчер «Квадры» говорит, что нет - мы все перекрыли. Говорим: «Запишите вызов, вышлите аварийную бригаду, свою». В ответ: «Когда ваша УК будет проводить работы, мы приедем!» Напоминаю, что 13 июня – выходной день. Прошу все возможные службы и властей города срочно решить нашу проблему, пока не произошло масштабного ЧП, не дай Бог с пострадавшими! Мы реально варимся в кипятке, помогите!

В пресс-службе «Квадры» сообщили, что ночью 13 июня горячую воду в доме все-таки перекрыли. Но заявили, что остынуть воздух в нижних этажах подъезда может еще не скоро.

Комментарий управляющей компании получить не удалось, телефон диспетчерской УК молчал.