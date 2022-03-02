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Общество2 марта 2022 6:56

В Воронеже власти прокомментировали возможную отмену QR-кодов

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал отменить все ковидные ограничения
Юрий КОЗЛОВ
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QR-коды не спешат отменять из-за все еще высокого числа заболевших ковидом.

QR-коды не спешат отменять из-за все еще высокого числа заболевших ковидом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области пока не собираются отменять систему QR-кодов при входе в торговые центры. И пока неясно, когда это в принципе может произойти. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Между тем, Роспотребнадзор порекомендовал отменить все ковидные ограничения, оставив только масочный режим и усиленную дезинфекцию помещений. Вскоре после этого решения санитарного ведомства губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о разрешении работы фуд-кортов и увеличении разрешенной заполняемости концертных залов до 80 процентов.

Вероятно, QR-коды не спешат отменять из-за все еще высокого числа заболевших ковидом – более 2 тысяч за сутки. К тому же по данным на утро вторника, 1 марта, умерли от COVID-19 25 человек.