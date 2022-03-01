Коронавирус в Воронежской области на 1 марта: еще 2110 заболевших и 25 умерших

Всего с начала пандемии в регионе выявили уже почти 332,3 тысяч случаев COVID-19. Фото: из архива «КП»

За минувшие сутки еще у 2110 жителей Воронежской области диагностировали заражение ковидом. Свежими данными во вторник, 1 марта, поделился федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии весной 2020 года в регионе выявили уже почти 332,3 тысяч случаев COVID-19.

Кроме того, за вчерашний день от осложнений, вызванных вирусом, скончались еще 25 пациентов. Количество летальных случаев достигло 7 617.

Между тем, санврачи констатируют, что пятая волна коронавируса в области пошла на спад. Ранее губернатор высказался о возможности отмены системы QR-кодов. Такое решение могут принять, если тенденция по снижению заболеваемости в регионе продолжится.