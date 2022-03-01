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Общество1 марта 2022 14:11

В Воронежской области губернатор согласовал новые послабления антиковидных мер

Возобновят работу фудкорты, а зрителей пустят на спортивные соревнования
Евгения ФРОЛОВА
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Наконец-то люди смогут перекусить в комфортных условиях.

Наконец-то люди смогут перекусить в комфортных условиях.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В правительстве Воронежской области анонсировали новые послабления антиковидных мер. Их согласовал губернатор Александр Гусев. В частности, увеличат заполняемость концертных залов до 80%, а также разрешат возобновить работу фудкортов и проводить спортивные соревнования в присутствии зрителей. Информацию передал пресс-центр облправительства 1 марта.

Там уточнили, что снятие ограничений – результат постепенного снижения заболеваемости коронавирусом. Изменения вступят в силу сразу после опубликования соответствующего указа губернатора.

За последнюю неделю санврачи констатируют спад пятой волны пандемии в регионе.

– Будем надеяться, что мы прошли пик. Сегодня Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации по существующим ограничениям. Соответственно, мы должны взять их в расчет и учитывать при принятии решений, – прокомментировал Александр Гусев.