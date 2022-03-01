В Воронеже нашли подрядчика для консервации дома на Депутатской

В Воронеже определились с подрядчиком, который проведет работу по консервации исторического дома № 7 на улице Депутатской. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупки.

Контракт получила местная компания – ООО «Фирма «ВиС». Его цена – 1 млн рублей. Подрядчик на эти средства должен будет восстановить элементы проемов, которые сейчас разрушены, а также заложить двери и окна блоками из газосиликатного материала, чтобы туда не могли больше проникать непрошенные гости. Еще в 2020 году дом получил статус объекта культурного наследия. Тогда же из него выехали жильцы и туда зачастили вандалы, которые вынесли оконные рамы и двери.

Как отмечали ранее воронежские власти, консервация не должна будет повлиять на архитектуру здания.

Напомним, дом планировалось законсервировать до конца 2021 года. Но на предыдущие торги не было подано ни одной заявки.