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Общество18 февраля 2022 11:53

Работы по консервации исторического дома на Депутатской повторно выставили на конкурс в Воронеже

Цена контракта оценена в 1 млн рублей
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронеже повторно выставили на конкурс работы по консервации исторического дома в центре города. Речь идет об историческом доме на улице Депутатской. Здание является объектом культурного наследия.

Максимальную цену контракта оценили в 1 миллион рублей. Желающие участвовать в торгах могут подать заявки до 25 февраля. Победителя планируют объявить 1 марта.

Консервация не должна будет повлиять на архитектуру здания. Подрядчик восстановит элементы проемов, которые сейчас разрушены, заложит двери и окна блоками из газосиликатного материала, чтобы туда не могли проникнуть непрошенные гости.