В Воронеже заброшенное старинное здание на Депутатской, 7 никак не могут закрыть от вандалов

Часть дома № 7 на улице Депутатской уже сильно разрушена. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Не состоялись еще одни торги на консервацию дома № 7 на улице Депутатской Советского района. В 2020 году он получил статус объекта культурного наследия. Но в том же году в июле из него выехали жильцы. И туда зачастили вандалы, которые вынесли оконные рамы и двери. В декабре в здании начался пожар, который, к счастью, быстро потушили местные жители.

Очевидно, что в дом хотя бы надо закрыть все возможные входы, то есть, провести его консервацию. Однако не состоялись одни торги для этого, а теперь и вторые. В мэрии отметили, что непросто найти организацию, имеющую лицензию на работу по сохранения объектов культурного наследия.

Тем не менее в городской администрации заявили, что в ближайшее время планируют поставить возле дома охрану. Тем более, что, хотя в доме не осталось жильцов, в нем есть офисы, в которых находятся около 200 муниципальных организаций. Договор планируют заключить с одним из частных охранных предприятий.

Справка «КП»

Дом № 7 на улице Депутатской входит в архитектурный ансамбль из трех зданий. Он построен в 1930-е годы по проекту Николая Неведрова в стиле сталинского ампира. В состав ансамбля входят еще два дома – № 8 и № 11 – «с летающей девочкой» (это здание отреставрировали в 2021 году).