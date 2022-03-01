В Воронеже банкир, обманувший бывшего вице-мэра на три миллиона, отделался условным сроком

Суд посчитал, что Илью Ш. отправлять за решетку не стоит. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор по делу банкира Ильи Ш. Его признали виновным в попытке обмана бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова, находящегося под следствием.

В суде посчитали доказанным, что Илья Ш. потребовал от Антиликаторова 9 миллионов рублей в обмен на обещание помочь повлиять на решение суда в пользу бывшего вице-мэра. При передаче 3 миллионов банкир был задержан.

Надо сказать, что у Ильи Ш. уже были крупные проблемы с соблюдением закона. В 2018 году его признали виновным в том, что он с декабря 2012-го по июль 2016 года воронежец руководил преступной группой, которая осуществляла незаконное обналичивание денег в интересах третьих лиц и вывод денежных масс из-под госконтроля. Тогда он получил два года условно. Кстати, это решение тоже принял Центральный районный суд.

Несмотря на то, что имел место преступный рецидив, Илья Ш. и на этот раз получил условный срок – три года. При этом никаких штрафов на него не наложили. То есть, он фактически продолжит разгуливать на свободе.

А вот у обманутого им Алексея Антиликаторова перспективы совсем другие. Его судят по факту взятки в 1,5 миллиона рублей, полученной от бизнесмена Шамиля Б. За эту сумму, по версии следствия, Антиликаторов разрешил работу двух ярмарок на Юго-Западном рынке, которые должны были пойти под снос. Обвинение запросило для бывшего вице-мэра девять лет колонии строгого режима. Алексей Антиликаторов заявил, что считает такое наказание несоразмерным с его преступлением (вину свою он, кстати, признал). И заявил, что лучше бы его отправили искупить свою вину кровью в боевых действиях на Украине.