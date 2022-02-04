Бывший вице-мэр Воронежа Антиликаторов признал вину в получении взятки полностью

Фото Ленинского райсуда

Бывший вице-мэр, а потом и директор Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) Алексей Антиликаторов полностью признал вину в получении взятки от воронежского бизнесмена. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального райсуда.

Напомним, он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело было возбуждено СУ СК по региону на основании материалов УФСБ.

По версии следствия, в апреле 2018 года, будучи высокопоставленным чиновником, Антиликаторов взял 1,5 млн рублей. Их ему через посредника – другого вице-мэра Сергея Курило передал бизнесмен за способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, связанных с функционированием ярмарки в Воронеже.