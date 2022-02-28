«Лучше бы мне, как в войну, позволили искупить вину кровью»: бывший вице-мэр Воронежа выступил с последним словом

Ранее гособвинитель запросил для Антиликаторова девять лет колонии строго режима и 3 млн штрафа. Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Центральном райсуде прошло заседание по уголовному делу 32-летнего бывшего заместителя главы администрации Воронежа, а потом директора Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) Алексея Антиликаторова. 28 февраля выслушали сторону защиты в прениях, а затем подсудимый выступил с последним словом.

- Я хотел бы попросить прощение за совершенное преступление, мне безумно стыдно перед свой семьей: женой и детьми, которым я испортил жизнь. И хотел бы сказать, что искренне сожалею, – сказал он.

Также Алексей Антиликаторов напомнил, что два года он провел под мерами пресечения. Год под домашним арестом и еще 12 месяцев под подпиской о невыезде. И честно соблюдал все предписания суда.

- Если бы я не был порядочным человеком, мог бы скрыться за границей, но я этого не сделал. Я патриот, и лучше бы меня, как в Великую Отечественную войну, послали искупить свою вину кровью на Украине. Это мое мнение, как гражданина и патриота, – сказал Алексей Александрович.

И добавил по поводу несоразмерности наказания, которое потребовали гособвинители – 9 лет колонии строго режима. Экс-чиновник попросил дать ему возможность достойно воспитать детей, которые, безусловно, нуждаются, в отце, и не разлучать их с ним надолго. Также он отметил, что "9 лет за счет государства" он мог бы за это время искупить вину трудом. И попросил суд учесть его признание в содеянном при вынесении приговора, а не руководствоваться тем, что кто-то "запросил цифру ради публичного порицания".

После процесса Антиликаторов ответил на вопрос журналистов: действительно ли вы готовы были бы к такому?

- То, что происходит на Украине, откровенный геноцид, я бы лучше был там, а не сидел бы за лжедонос, – сказал Алексей Александрович.

Сторона защиты разделила его позиции в части признания вины, тем не менее не согласилась с квалификацией статьи по поводу взятки. Также адвокаты приобщали к материалам дела сведения, характеризующие Алексей Антиликаторова, – благодарственные письма, почетные грамоты за многолетний труд, врученные ему от первых лиц области, общественных организаций, Воронежской Епархии.

Кроме того, защита пояснила суду, что по состоянию здоровья бывшему вице-мэру требуется уход и особые медицинские препараты, которые в тюремной больнице не достанешь.

Напомним, Алексея Антиликаторова обвиняют во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее на прениях гособвинитель запросил для него девять лет колонии строго режима и 3 млн штрафа. По версии следствия, весной 2018 года, будучи замглавы Воронежа, Антиликаторов через своего коллегу – первого вице-мэра Сергея Курило получил от бизнесмена Шамиля Б. взятку. За 1,5 млн рублей он разрешил работу двух ярмарок на Юго-Западном рынке, которые должны были пойти под снос.

Дело было возбуждено СУ СК по региону на основании материалов УФСБ весной 2020 года. Антиликаторов был задержан и суд отправил его под домашний арест. Вину свою он признал сначала частично: утверждал, что получил от Курило 750 тысяч рублей. А потом полностью.