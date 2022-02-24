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Общество24 февраля 2022 7:52

Воронежские власти выступили с обращением из-за военной операции на Украине

Руководство региона заверило, что системы жизнеобеспечения в области работают в штатном режиме
Евгения ФРОЛОВА
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Воронежские власти обратились к жителям региона с официальным обращением 24 февраля. Так, они заверили: системы жизнеобеспечения в области работают в штатном режиме. Информацию передал пресс-центр областного правительства.

В связи с ситуацией на Украине воронежские власти также призвали граждан «внимательно анализировать информацию и доверять только официальным ресурсам».

Ранее стало известно, что в Кантемировском и Россошанском районах отменили очные занятия в школах. А воронежский аэропорт закрыли до 2 марта.