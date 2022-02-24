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Политика24 февраля 2022 6:40

Ограничение полетов через воронежский аэропорт затронет около 10 тысяч пассажиров

При условии, что со 2 марта авиарейсы возобновят
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Ряд аэропортов закрыли из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине.

Ряд аэропортов закрыли из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ряд аэропортов закрыли с 24 февраля из-за осложнения обстановки вокруг ситуации на Украине. Ограничение будет действовать до 2 марта. Отменили все рейсы и в воронежской воздушной гавани. Как рассказал «КП – Воронеж» генеральный директор аэропорта имени Петра I Роман Фроленко, ночных рейсов не было, поэтому ни один самолет с людьми не пришлось разворачивать.

- А утренние, после публикации решения Росавиации, мы успели отменить заранее. Пассажирам придется искать другие способы передвижения. Деньги за билеты людям вернут, для этого им нужно обратиться в колл-центр авиакомпании.

По словам Романа Фроленко, за день через воронежский аэропорт проходит около полутора тысяч человек. Таким образом неделя запрета на полеты ограничит в передвижениях около десяти тысяч пассажиров. Сам же аэропорт понесет финансовые издержки, но, по словам его генерального директора, несущественные.

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от нашей страны требуют обстоятельства. Президент также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории: Москва стремиться к демилитаризации.

Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге России. Временно приостановили работу воздушных гаваней Краснодара (Пашковский), Ростова (Платов), Анапы (Витязево), Геленджика, Орла, Курска, Симферополя, Ставрополя, Белгорода, Элисты, Брянска, Воронежа.

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