В двух районах Воронежской области временно приостановили работу школ

В школах двух районов Воронежской области – Россошанском и Кантемировском – временно приостановили работу 24 февраля из-за событий на Украине. Об этом говорится в официальном сообщении Правительства Воронежской области.

Такое решение приняли районные комиссии по ЧС в рамках полномочий установленного на территории региона режима ЧС.

– Администрации этих двух муниципалитетов обращаются к родителям детей дошкольного возраста с предложением оставить детей дома, – пишет телеграм канал облправительства.

Также региональные власти уточнили, что в данный момент все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Для этого есть все необходимые силы и средства, в том числе и должного контроля. Кроме того, выполнение всех социально-экономических обязательств властями региона продолжается в полном объеме и без сбоев.

– Призываем население внимательно анализировать информацию, которая появляется в интернете и других источниках, и доверять только официальным ресурсам. Правительство региона продолжит информировать население о складывающейся обстановке, – прокомментировали власти.

Напомним, ранее приостановил работу до 2 марта воронежский аэропорт.