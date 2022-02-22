Губернатор Воронежской области заявил, что QR-коды могут отменить в ближайшие недели

Вход по QR-кодам в Воронежской области скоро могут отменить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что рассматривает возможность отмены QR-кодов в ближайшие недели. Он заявил, что сделает это при сохранении тенденция по снижению заболеваемости COVID-19 в нашем регионе.

Напомним, после нескольких суток с более, чем 5 тысячами случаев заражения на утро вторника, 22 февраля, заболеваний было 3006.

Кстати, с 21 февраля QR-коды можно получить не только после вакцинации, либо после перенесенного ковида, но и после получения теста, подтверждающего высокий уровень антител.

в Воронежской области QR-код сейчас требуют для прохода в торговые центры и культурные учреждения.