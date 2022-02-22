В Воронеже резко упала заболеваемость ковидом

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

Во вторник федеральный оперштаб по борьбе распространением коронавируса обнародовал данные, которые говорят о резком снижении заболеваемости. Суточный прирост новых случаев на 22 февраля составил 3006. А ведь еще накануне в области было зарегистрировано 5082 случая. Падение составило больше двух тысяч.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 310 443 заражений ковидом.

Смертельных случаев в регионе с начала эпидемии 7501, за прошедшие сутки от осложнений болезни скончались еще 20 пациентов.