Воронежцы теперь могут получить QR-код, не делая прививку от ковида

Возможности для получения QR-кода расширились. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С понедельника, 21 февраля, жители Воронежской области получают возможность оформить QR-код, не делая прививку от COVID-19. Теперь для этого достаточно иметь высокий уровень антител.

Если вы сдали положительный тест на антитела в лицензированной лаборатории (в Воронеже такая есть), можно получить QR-код на полгода. Для этого нужно заполнить соответствующее заявление на портале «Госуслуги». А потом туда должны поступить результаты теста. На их основании должен появиться QR-код

Действовать QR-код, полученный на основании теста на антитела, будет полгода. Он может быть продлен до года. Сделают это в том случае, если также будет предъявлен отрицательный ПЦР-тест.

Сертификат можно оформить один раз. И лишь в том случае, если ранее человек не получал его после вакцинации, либо после перенесенного коронавирус. Сертификат будет доступен на английском и русском языках.

Напомним, в Воронежской области QR-код сейчас требуют для прохода в торговые центры и культурные учреждения.