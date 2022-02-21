В Воронежской области будут судить чиновника из-за смерти 5-месячного младенца

Фото из архива КП

Чиновника администрации Богучарского района, руководителя отдела по образованию, опеке и попечительству, который «закрыл» глаза на неблаполучную семью, будут судить за халатность из-за которой умер 5-месячный малыш. В следственном управлении СКР по региону сообщили 21 февраля, что расследование дела завершено.

По версии следствия, чиновник знал о том, что семья из поселка Вишневый, в которой жил ребенок, неблагополучная. Несовершеннолетние родители страдали психическим заболеваниями. 40-летняя бабушка малыша долгое время стояла на профилактическом учете из-за ненадлежащего выполнения своих родительских обязанностей. Ее 16-летняя дочь практически одна занималась воспитанием ребенка.

При этом чиновник, по версии следствия, не выяснил реальные условия проживания семьи, находившейся в социально-опасном положении. И не имея к тому оснований, в марте 2021 года снял ее с индивидуального профилактического учета.

Также руководитель профильного отдела не принял должных мер реагирования к установлению условий проживания и воспитания новорожденного, а также к рассмотрению вопроса о возможном его изъятии из семьи. В итоге это привело к трагедии – в августе 2021 года 5-месячный мальчик был оставлен без присмотра. Ребенок выпал из кроватки и ударился шеей о край металлического ведра, стоящего рядом с детской кроваткой. Смерть наступила в результате асфиксии.

Бездействие чиновника квалифицировали, как халатность (ч.2 ст.293 УК РФ). Если его признают виновным, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, 16-летней матери малыша предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).