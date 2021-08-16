В Воронежской области малолетние родители убитого 5-месячного ребенка страдали психическими заболеваниями

Место происшествия Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Второе уголовное дело возбудили после того, как в пристройке дома в поселке Вишневый Богучарского района обнаружили тело 5-месячного ребенка. На этот раз речь идет о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ)

Ранее по подозрению в убийстве (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ) задержали 17-летнюю мать погибшего и ее 14-летнего сожителя. На теле крохе обнаружили повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти.

- По предварительным данным, должностными лицами районных органов и учреждений системы профилактики надлежащий контроль за указанными лицами, страдающими психическим заболеванием и ранее обучавшимся в специализированном учреждении интернатного типа, не осуществлялся. Вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудники указанных органов не приняли достаточных мер к выявлению и своевременной постановке семьи на учет, а также рассмотрению вопроса о возможном изъятии малолетнего, находившегося в социально опасном для жизни и здоровья положении, - считают в СУ СКР по Воронежской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Сами подростки заявили, что оставили ребенка без присмотра в пристройке. Когда вернулись домой, они якобы обнаружили мальчика без признаков жизни лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой.