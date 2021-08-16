Следователи раскрыли подробности убийства найденного в ведре младенца

Место происшествия Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Следователи рассказали подробности страшной трагедии, случившейся в поселке Вишневый Богучарского района 12 августа. В одном из жилых домов обнаружили труп малыша. Как выяснилось ему было всего пять месяцев.

17-летняя мать погибшего и ее 14-летний сожитель уверяют, что 12 августа оставили ребенка без присмотра в пристройке дома на улице Гвардейской. Когда вернулись домой, они якобы обнаружили мальчика без признаков жизни лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой. О случившемся девушка сообщила своей бабушке, после чего со своим сожителем скрылась. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка, которая, согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, наступила в результате асфиксии.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело из-за убийства малолетнего (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Следователи СК осмотрели место происшествия, по изъятым на месте преступления предметам назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Выдвинутая подозреваемыми версия будет проверена.

Следователи также оценят действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условия проживания и воспитания ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.