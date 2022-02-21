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Общество21 февраля 2022 14:22

В Воронеже из-за аварии перекрыли улицу на левом берегу

Нельзя проехать по части Кулибина от Ленинского проспекта до улицы Меркулова
Юрий КОЗЛОВ
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Участок улицы Кулибина перекрыт больше, чем на трое суток.

Участок улицы Кулибина перекрыт больше, чем на трое суток.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 23.30 25 февраля перекрыли часть улицы Кулибина. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Закрыт участок от Ленинского проспекта до улицы Меркулова. Там устраняют аварию на тепловой сети.

Напомним, во вторник, 22 февраля, будет ограничено движение автотранспорта в двух местах в центре Воронежа. С 6.00 до 12.30 запретят парковку у Площади Победы. Там будут возлагать венки. А с 9.40 до 10.20 перекроют участок дороги на улице Кольцовской у памятника генералу Ивану Даниловичу Черняховскому. Там также будут возлагать венки и цветы.