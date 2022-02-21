В Воронеже из-за аварии перекрыли улицу на левом берегу

Участок улицы Кулибина перекрыт больше, чем на трое суток. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 23.30 25 февраля перекрыли часть улицы Кулибина. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Закрыт участок от Ленинского проспекта до улицы Меркулова. Там устраняют аварию на тепловой сети.

Напомним, во вторник, 22 февраля, будет ограничено движение автотранспорта в двух местах в центре Воронежа. С 6.00 до 12.30 запретят парковку у Площади Победы. Там будут возлагать венки. А с 9.40 до 10.20 перекроют участок дороги на улице Кольцовской у памятника генералу Ивану Даниловичу Черняховскому. Там также будут возлагать венки и цветы.