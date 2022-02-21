В Воронеже 22 февраля на полдня запретят парковку у площади Победы

Во вторник, 22 февраля, будет запрещена парковка автотранспорта у площади Победы в Воронеже. Водители не смогут оставить свои машины на участке проспекта Революции в течение 6,5 часов. Об этом сообщили в мэрии 21 февраля.

Ограничение связано с тем, что здесь будет проходить церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню. Мероприятие пройдет в канун Дня защитника Отечества.

Парковка будет запрещена с 6.00 до 12.30. Оставлять автомобили нельзя будет по нечетной стороне проспекта Революции от дома № 23 до дома № 29, а по четной – от дома № 22 до дома № 30.