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Общество21 февраля 2022 11:29

22 февраля в Воронеже перекроют движение около памятника Черняховскому

Автомобилистам не разрешат проезжать в течение 40 минут
Евгения ФРОЛОВА
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Возле железнодорожного вокзала в центре Воронежа во вторник, 22 февраля, закроют для движения автотранспорта участок улицы Кольцовской, что расположен возле памятника И. Д. Черняховскому. На машинах здесь нельзя будет проехать в течение 40 минут Об этом сообщили в мэрии 21 февраля.

Ограничения связаны с торжественной церемонией возложения венков и цветов, посвященной Дню защитника Отечества. Запрет будет действовать утром, с 9.40 до 10.20.

Уточняется, что водители смогут миновать этот участок по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса и Мира, а также участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира.

Ранее мэрия Воронежа рассказала, какие мероприятия намечены ко Дню защитника Отечества. Ну и конечно же обещают праздничный салют, который запустят в 21.00 с дамбы Чернавского моста.