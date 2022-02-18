23 февраля воронежцы увидят салют и концерт фестиваля «Защитники Отечества»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

День защитника Отечества в Воронеже отметят по смешанному формату из-за ограничений в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу. Накануне 23 февраля ко всем братским могилам, памятнику Славы и памятнику Черняховскому возложат цветы и венки. Утром в день праздника во всех храмах пройдут богослужения по погибшим воинам.

В 12.00 и 18.00 можно посмотреть онлайн традиционный гала-концерт XXX Городского фестиваля «Защитники Отечества». Выставки рисунков, мастер-классы, лекции и викторины также можно будет посмотреть онлайн в пабликах творческих объединений. В Советском районе проведут Кубок по фехтованию. Кроме того, в спортивных секциях организуют соревнования по борьбе.

21.00 пройдет праздничный салют, который положен Воронежу по статусу города воинской славы. С дамбы Чернявского моста будут салютовать противотанковые пушки: воронежцы увидят 400 разных ярких объектов всех цветов радуги - в том числе «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций.