В крупном райцентре Воронежской области столкнулись две иномарки: погибла женщина

50-летнюю пассажирку «Фольксвагена» после ДТП увезли в больницу, там она умерла. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 19 февраля, в 8.20 в Россоши на улице Заводской случилось ДТП, в котором погибла женщина. 54-летний местный житель, руливший «Volkswagen Sharan», ехал на большой скорости. Машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в автомобиль «Toyota RAV4», которой управлял 40-летний житель Россоши.

Водители получили травмы, а 50-летнюю пассажирку «Фольксвагена» увезли в больницу, где она умерла.

Напомним, в Панинском районе 19 февраля случилось сразу два смертельных ДТП. В 7.30 на дороге Курск-Воронеж 34-летняя женщина, рулившая «Ниссан-Кашкай» пошла на обгон, выехала на «встречку», врезалась в «Тойоту» и погибла. А около четырех часов дня 76-летний пенсионер на «Ладе-Ларгус» вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево. В ДТП погиб его 69-летний пассажир.