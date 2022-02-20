Под Воронежем 76-летний пенсионер на «Ладе» врезался в дерево и угробил своего пассажира

"Лада" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 19 февраля, около четырех часов дня на 50 километре дороги Курск-Борисоглебск-Панино-Эртиль в Панинском районе случилась авария, в которой погиб человек.

76-летний житель Воронежа, руливший «Ладой-Ларгус», ехал со стороны Эртиля в направлении Панино. Пенсионер потерял контроль над машиной, вылетел в кювет. «Лада» опрокинулась и врезалась в дерево. Водителю госпитализация не потребовалась, а вот его 69-летний пассажир погиб на месте.

Дерево опрокинулось на крыло машины. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день в Панинском районе в аварии погибла 34-летняя женщина, рулившая автомобилем «Ниссан-Кашкай». Она неудачно пошла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту».