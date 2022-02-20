Под Воронежем женщина, рулившая «Ниссаном», погибла из-за неудачного обгона

34-летняя автоледи погибла на месте ДТП, 58-летнему водителю "Тойоты" госпитализация не потребовалась. Фото: из архива «КП»

В субботу, 19 февраля, в 7.30 на 291 километре дороги Курск-Воронеж в Панинском районе случилась смертельная авария. 34-летняя жительница Воронежа, рулившая «Ниссан Кашкай», пошла на обгон и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в «Тойоту Ленд Крузер». От удара автоледи скончалась на месте. 58-летний водитель «Тойоты» в ДТП серьезных травм не получил.

- Всего 19 февраля в Воронежской области случилось 124 ДТП, из них 86 – в Воронеже, 26 – на дорогах в районах, 12 – на федеральных трассах. В восьми авариях три человека погибли, восемь получили травмы. Задержаны и оштрафованы 22 пьяных водителя, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.