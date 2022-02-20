Появилось видео встречи первого поезда с беженцами из ЛНР и ДНР в Воронеже

Беженцы идут к автобусам. Фото: кадр с видео

В региональном ГУ МЧС предоставили видео встречи первого поезда с беженцами из ЛНР и ДНР. На центральном вокзале Воронеж-1 поезд встречали множество автобусов. Порядок обеспечивали сотрудники силовых ведомств. Съемка дает понять, что большинство из приехавших – дети и женщины. Мужчин, даже пожилых, мало.

Напомним, первый поезд с беженцами приехал в Воронеж в воскресенье, 20 февраля, около 9 утра. Людей разместили по автобусам и повезли в пункты временного размещения. Их в Воронежской области оборудовали 42. Детей повезли в лагеря «Кировец» и «Голубой экран», где есть отапливаемые помещения.

Заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев сообщил, что второй поезд с беженцами прибудет в Воронеж 20 февраля в 12 часов.