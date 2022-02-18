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Общество18 февраля 2022 9:15

В Воронежской области за сутки умерло еще 5 жителей с коронавирусом

Всего с начала пандемии скончалось 7450 человек
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За последние 24 часа ковид унес жизни еще пятерых жителей Воронежской области. Свежую статистику опубликовал федеральный оперштаб в пятницу, 18 февраля.

Всего с начала пандемии количество смертей от опасной болезни увеличилось до 7450. А по заболеваемости регион снова бьет рекорды. За сутки – более 5700 положительных тестов.

Между тем, в Воронежской области заканчивается срок коронавирусных ограничений, которые вводили до конца этой недели. У школьников заканчивается дистанционка, а у театров, кинотеатров, концертных залов и и учреждений спорта их пустые залы по идее должны заполниться зрителями. Ждем, какое решение примет местный оперштаб.