В Воронежской области за сутки умерло еще 5 жителей с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последние 24 часа ковид унес жизни еще пятерых жителей Воронежской области. Свежую статистику опубликовал федеральный оперштаб в пятницу, 18 февраля.

Всего с начала пандемии количество смертей от опасной болезни увеличилось до 7450. А по заболеваемости регион снова бьет рекорды. За сутки – более 5700 положительных тестов.

Между тем, в Воронежской области заканчивается срок коронавирусных ограничений, которые вводили до конца этой недели. У школьников заканчивается дистанционка, а у театров, кинотеатров, концертных залов и и учреждений спорта их пустые залы по идее должны заполниться зрителями. Ждем, какое решение примет местный оперштаб.