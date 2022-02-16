Последние новости Воронежа на 16 февраля 2022 года: продление дистанционки, задержание депутата Гордумы, наказание для расчленителей

Коронавирусные ограничения продлили до конца недели. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области продлили коронавирусные ограничения до конца недели. Речь идет о дистанционном формате обучения для учеников 5-11 классов. Предполагалось,что школьники Воронежа вернутся за парты 16 февраля, теперь же это произойдет в понедельник, 21 числа. Дистанционное обучение для дополнительного образования продлили до 28 февраля. Сохранятся до пятницы ограничения для театров, кинотеатров, концертных залов и и учреждений спорта. Затем оперштаб проведет очередное заседание и примет решение исходя из текущей эпидобстановки в регионе.

В Воронеже задержали 48-летнего заместителя председателя городской Думы Алексея Пинигина. Депутата подозревают в особо крупном мошенничестве. По данным следователей, в 2018 году Пинигин получил от директора коммерческой фирмы, которая занималась строительством социального объекта в Грибановском районе, 9 млн 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал посодействовать в своевременной приемке здания и оплате выполненных работ. Полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. 15 февраля Пинигина задержали и допросили. Вину свою он признал. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Воронежский областной суд вынес приговор обвиняемым в убийстве и расчленении профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова. Дмитрий Быковский и Александр Харламов получили в общей сложности 40 лет тюрьмы. Первого приговорили к 21 году колонии строгого режима, а второго - к 19. Также судья удовлетворил иск о взыскании с осужденных причиненного ущерба в размере почти двух миллионов рублей. Подробнее о расследовании этого чудовищного преступления - в материале.

В Воронеже офицеру дали условный срок за самоубийство солдата. Воронежский гарнизонный суд вынес приговор капитану Дмитрию П. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Как выяснил суд, 10 февраля 2019-го на полигоне «Погоново» у офицера произошел конфликт с рядовым Степаном Цымбалом. Дмитрий П. не менее четырех раз ударил кулаком юношу и потребовал разыскать пропавший из его машины алкоголь. Вечером труп Степана нашли в палатке. У него были связаны скотчем руки, а на голове - пакет. Комиссия не установила прямую связь между ударами-угрозами капитана и последовавшим за этим самоубийством солдата. Офицер также вину не признал. В итоге капитан запаса Дмитрий П. получил четыре года условно. В течение двух лет он не имеет права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.