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Общество18 февраля 2022 8:52

За сутки 5 781 воронежец заразился ковидом

Пятая волна продолжает бушевать
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Очередной рекорд по коронавирусу установила Воронежская область на 18 февраля. Согласно свежим данным федерального оперштаба, коварную болезнь за последние 24 часа диагностировали еще у 5 781 жителя региона.

Общее число зараженных с начала пандемии уже составило 292 163 человек.

В пятую волну пандемии в Воронеже открыли центры первичного осмотра при подозрении на ковид. Они призваны «разгрузить» поликлиники. По данным облздрава, за несколько дней врачи приняли уже более 20 тысяч пациентов.