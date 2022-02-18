За сутки 5 781 воронежец заразился ковидом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Очередной рекорд по коронавирусу установила Воронежская область на 18 февраля. Согласно свежим данным федерального оперштаба, коварную болезнь за последние 24 часа диагностировали еще у 5 781 жителя региона.

Общее число зараженных с начала пандемии уже составило 292 163 человек.

В пятую волну пандемии в Воронеже открыли центры первичного осмотра при подозрении на ковид. Они призваны «разгрузить» поликлиники. По данным облздрава, за несколько дней врачи приняли уже более 20 тысяч пациентов.