Ковидные центры Воронежа приняли больше 20 тысяч пациентов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В воронежских центрах первичного осмотра при подозрении на заболевание коронавирусом в пятую волну эпидемии приняли уже больше 20 тысяч пациентов. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

В этих центрах пациенты могут быстро установить диагноз и получить помощь врача. Здесь проводят экспресс-тестирование на антигены к SARS-Cov-2 (при необходимости – забор мазков на ПЦР-исследование), врачебный осмотр, оформление листка нетрудоспособности, выдачу лекарственных препаратов лицам с установленным COVID-19.

После осмотра информация обо всех принятых пациентах передается в территориальные поликлиники.

В департаменте напомнили, что обратиться в центры экспресс-диагностики COVID-19 могут все граждане, имеющие симптомы ОРВИ. Прием проводится на бесплатной основе, по полису ОМС. С собой необходимо иметь паспорт (для детей - свидетельство о рождении), полис ОМС и СНИЛС.