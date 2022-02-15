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Здоровье15 февраля 2022 9:09

За сутки в Воронеже в два раза уменьшилось число отправленных на карантин классов

Из-за ОРВИ и ковида дома остались ребята из 60-ти классов в 37-ми школах города
Алексей СЕРГУНИН
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14 февраля число заболевших было в два раза больше.

14 февраля число заболевших было в два раза больше.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации Воронежа, на утро, 15 февраля, в 60-ти классах 37-ми школ приостановлен учебно-воспитательный процесс в связи с неблагоприятной эпидситуацией.

Утром 14 февраля число заболевших было в два раза больше – тогда на карантине находились 124 класса в 53-х школах.

Как известно, 11 февраля власти изменили правила перехода на ковидный карантин для учеников младших классов во всех воронежских школах.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе понизился суточный рост заболевших коронавирусом.