В Воронежской области снизился суточный прирост заболевших коронавирусом

В общей сложности с начала пандемии вирус подхватили 277 067 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 5 147-ми жителей Воронежской области. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией во вторник, 15 февраля.

Днем ранее заболевших было на 274 человека больше.

В общей сложности с начала пандемии вирус подхватили 277 067 человек.

Госпитализировали 371 человека (+95). Выздоровели от ковида за сутки 1 348 жителей региона (+27). Общее число победивших болезнь достигло 214 959.