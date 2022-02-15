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Здоровье15 февраля 2022 8:18

В Воронежской области снизился суточный прирост заболевших коронавирусом

Ковид подхватили еще 5 147 жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
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В общей сложности с начала пандемии вирус подхватили 277 067 человек.

В общей сложности с начала пандемии вирус подхватили 277 067 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 5 147-ми жителей Воронежской области. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией во вторник, 15 февраля.

Днем ранее заболевших было на 274 человека больше.

В общей сложности с начала пандемии вирус подхватили 277 067 человек.

Госпитализировали 371 человека (+95). Выздоровели от ковида за сутки 1 348 жителей региона (+27). Общее число победивших болезнь достигло 214 959.