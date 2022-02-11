Власти отменили ковидный карантин для учеников младших классов во всех воронежских школах

Теперь маленьких ребятишек будут учить на расстоянии только, если в классе заболеет 20 процентов учеников. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Воронеже изменились правила, по которым положено отправлять на карантин учеников 1-4 классов. О новых условиях обязательного «дистанта» рассказала руководитель городского управления образования Любовь Кулакова:

- Если ранее достаточно было нескольких заболеваний ковида, то сейчас эта норма из санитарных правил ушла. Классы, где один или два ребенка заболели коронавирусом, больше не будут отправлять на карантин. При этом остается норма по ОРВИ и гриппу. Если в классе 20 и более процентов детей заболели разными вирусными заболеваниями, в том числе и ковидом, тогда класс отправляется на карантин.

По уточненным данным, на «дистант» сейчас отправили 177 классов с 69 школах. А с 14 февраля для учеников первых классов начинаются плановые недельные каникулы.

Напомним, что все ученики классов с 5 по 11-й воронежских школ будут находиться на дистанционном обучении, как минимум до 16 февраля.