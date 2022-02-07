В крупном воронежском райцентре нашли подрядчика для установки нового колеса обозрения

Новое колесо обозрения будет на пять метров выше старого (на фото). Фото: с сайта администрации Борисоглебского городского округа.

В Борисоглебске подвели итоги конкурса на установку нового колеса обозрения в городском парке. В торгах участвовали две фирмы: ООО «Уральский Центр Инноваций» из Свердловской области и ООО «ПАКС Дизайн» из Подмосковья. Начальную цену в 55,3 миллиона рублей удалось существенно снизить. Фирма из Красногорска Московской области предложила выполнить работу за 41,7, а уральцы еще сбили цену – до 41,4 млн рублей. Компании из Свердловской области и достался контракт.

Новое колесо обозрения планируют сделать высотой в 30 метров. Вместимость – 42 человека. Кабины сделают закрытыми, с кондиционерами. Рассчитаны они будут на прием посетителей почти при любой погоде – от -15 до +45 градусов.

Установить колесо обозрения и благоустроить территорию подрядчик обязан через 200 дней после заключения контракта. Финансировать работы будут из федерального, областного и городского бюджета.

Новое колесо обозрения в городском парке Борисоглебска придет на смену устаревшему, еще советских времен, высотой 25 метров. Напомним, в Воронежской области есть еще один схожий аттракцион – в парке Россоши. А вот в поселке Лушниковка Бобровского района строительство колеса закончили, но оно еще не работает. В Воронеже действует лишь один такой аттракцион – в парке у ТРЦ «Арена» с «впечатляющим» видом на местные многоэтажки. Между тем колесо обозрения в Центральном парке (бывший «Динамо»), действовавшее в советские времена, с действительно классным обзором левого берега никто и не думает сделать заново.